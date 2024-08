Ex de Supla faz desabafo após término: ‘Cansei de ser tirada de otária por macho’

Nathalia Mastrobiso usou suas redes sociais neste domingo, 11, para desabafar sobre o fim de seu namoro de três anos com o cantor Supla. No Instagram, ela pediu para que seus seguidores não a questionassem sobre o término.

Nathalia Mastrobiso, ex-namorada do cantor Supla. Foto: Reprodução | Instagram @mastrobiso

PUBLICIDADE “Cansei de ser tirada de otária por macho [...] Quando amo alguém não deixo de amar de um dia para o outro, sabe? Sempre defendi o nome na roda, independente de qualquer bost*. E ver o contrário comigo pega muito mal para mim [...] Quero virar essa página da minha vida”, comentou. A influenciadora digital ainda disse que está buscando ser uma pessoa melhor a cada dia. Ela também deu a entender que o ex-namorado não é uma pessoa madura. “Homem sendo homem. Não importa a idade”.

Nathalia celebrou sua decisão de fazer terapia. “Ao menos tenho certeza de quem eu sou, tenho controle sobre mim e sobre as coisas que eu faço”, finalizou.

Supla ainda mantém as fotos com a ex-namorada em seu perfil no Instagram e não comentou sobre o término.