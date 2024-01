Ex-galã de ‘Malhação’, Daniel Erthal mostra kombi que ganhou de admiradores

“Pinto no lixo”. Foi assim que o ator Daniel Erthal definiu a sensação de ganhar uma kombi de um casal de fãs. O ator, que nos últimos dias viralizou nas redes sociais após anunciar que estava vendendo cerveja pelas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi presenteado pelos admiradores que haviam comprado bebida em seu carrinho.

Daniel Erthal abraça a kombi de ganhou de fãs Foto: Reprodução/ Instagram @erthalera

Ao pegar o veículo, ele postou uma foto literalmente abraçado na kombi. Na legenda, ele escreveu: “Vocês que me deram, tropa! Obrigado! Tô pinto no lixo. Como dorme?”. Erthal também postou vídeos dirigindo a kombi, que tem alguns problemas de manutenção, como ferrugem e no assoalho.

Erthal se referiu ao movimento que começou assim que ele anunciou que estava trabalhando como ambulante. Desde então, o ator ganhou 400 mil seguidores nas redes sociais e recebeu a visita de clientes famosos, como os atores Romulo Arantes Neto e Timóteo Heiderick.

O ator batizou seu empreendimento de ‘Ilha da Sede’. Ele também agrada os clientes servindo todos com bom humor e carregando a bebida de maneira performática.

Daniel Erthal carrega seu carrinho de cerveja pelas ruas de Copacabana Foto: Reprodução/Instagram @ertha

Erthal, de 41 anos, fez sua estreia na TV em 2004, na novela Da Cor do Pecado. A fama veio mesmo quando ele particiou de uma das temporadas de Malhação, com o personagem Léo. O ator ainda esteve em novelas como Belíssima, Eterna Magia, Bela, a Feia, Rebeldes, Milagres de Jesus, A Terra Prometida, Rock Story, Jezabel e Cara e Coragem.