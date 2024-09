Fabiana Justus comemora 38 anos de vida e 5 meses de renascimento: ‘Não mudaria nada’

”Sentei aqui para escrever e só consigo agradecer. Agradecer por estar aqui. Agradecer por ser acordada pela minha família linda […] Este ano, apesar de extremamente desafiador, me ensinou muito. Me ensinou a curtir o presente. Me mostrou a minha força. Me trouxe coragem […] Comemoro hoje mais do que comemorei nos outros anos porque este ano me mostrou o quanto minha vida é maravilhosa”, escreveu.

Nos comentários, amigos, internautas e familiares celebraram a filha de Roberto Justus. “Felicidades, Fabi! Saúde e muito amor”, desejou Rodrigo Faro. ”Que linda, Fabi! Parabéns por esse novo ano, um ano de renascimento”, disse uma seguidora.