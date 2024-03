Fabiana Justus usou seu Instagram para atualizar seus seguidores sobre o seu tratamento contra a leucemia na última terça-feira, 5. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano e está em tratamento desde então.

Fabiana Justus desabafa sobre nova etapa de tratamento contra leucemia. Foto: @fabianajustus via Instagram

Nas redes sociais, a filha de Roberto Justus revelou que está de repouso por causa de uma nova etapa da quimioterapia. "Fiz exames hoje e um dos exames eles colhem o líquor da medula, do sistema nervoso, e jogam uma quimioterapia local lá. Estou mais de repouso hoje por causa desse líquor". Ela ainda explicou que o repouso é para prevenir a dor de cabeça que pode ser causada pelo líquor. Fabiana também compartilhou que ficará em casa até os resultados do exame serem liberados.

A influenciadora recebeu alta no final de fevereiro após passar 34 dias hospitalizada.

Nos stories, ela também esclareceu algumas dúvidas de seus seguidores, relembrando como foi receber a notícia do diagnóstico.

“Foi uma loucura. Fui para o Pronto Socorro achando que tomaria remédio e voltaria para casa... entrei ‘saudável’ e do nada estava doente. Não dá para explicar o sentimento naquele momento [...] Entrei no PS 10 da noite e às duas da manhã já avisaram que era Leucemia”.

Fabiana também disse que a dor que fez com que ela fosse ao hospital era nas costas. “Era uma dor nas costas que eu nunca havia sentido. Não parecia ser no músculo. Eu não estava travada, conseguia me movimentar. Mas latejava muito! Depois descobri que essa dor é uma ‘expansão’. As células ruins estavam se espalhando e com isso causavam essa dor”.