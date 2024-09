Fabio Arruda: famosos lamentam morte do consultor de etiqueta; velório ocorre neste domingo

A morte de Fabio Arruda, consultor de etiqueta conhecido pelas participações em programas de TV como A Fazenda, comoveu famosos e personalidades da televisão.

A apresentadora Adriane Galisteu compartilhou uma imagem de Fabio em preto e branco com um emoji de coração partido nos stories do Instagram.

Nany People foi uma das personalidades que lamentaram a morte de Fabio Arruda. Foto: @nanypeople via Instagram

PUBLICIDADE Mara Maravilha publicou uma foto ao lado do consultor e relembrou as passagens de Fabio por seus programas. “Fui surpreendida com a notícia da sua partida. Uma pessoa tão gentil, tão serena”, escreveu. A jornalista Leda Nagle afirmou ter perdido “um grande amigo”. “Uma pessoa de bem com a vida, inteligente, dona de um humor extraordinário, que gostava da vida e de viver. Triste demais”, disse.

A cantora Roberta Miranda republicou um vídeo do consultor. “Meu Deus, que triste. Ele [era] muito querido por todos”, escreveu. A comediante Nany People também mostrou um registro ao lado de Fabio.

“Obrigada por tanto carinho, parceria, amor, aprendizado. Ainda sem acreditar”, disse. Nos stories do Instagram, Nany completou: “A vida vai ficando difícil sem as pessoas que amamos”.

Segundo informações da TV Record, Fabio Arruda foi encontrado morto em casa por uma funcionária. O Estadão buscou contato com a assessoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo para mais informações, mas ainda não obteve retorno.

Publicidade

Recentemente, ao realizar uma campanha para o Setembro Vermelho, iniciativa que visa à conscientização sobre doenças cardíacas, Fabio fora diagnosticado com uma “artéria 90% obstruída” e submetido a uma cirurgia.

Carreira

Fabio Arruda apareceu na TV ao lado de apresentadores como Claudete Troiano, Ronnie Von e também ganhou notoriedade numa entrevista ao Programa do Jô, de Jô Soares.

Ele fez parte do elenco da 1ª temporada do reality show A Fazenda, da Record, em 2009. Em 2017, participou do programa novamente em A Fazenda - Nova Chance, que contou apenas com ex-participantes de realities. Nesta última, teve embate marcante com Ana Paula Minerato.

Segundo uma publicação compartilhada por amigos de Fabio, incluindo a apresentadora Sonia Abrão, o velório do consultor ocorre neste domingo, 8, das 18h às 22h. A despedida será no bairro Bela Vista, em São Paulo.