Fãs de Cara de Sapato e Amanda do BBB23 piram com possibilidade deles viajarem para Disney juntos

Na noite desta terça-feira, 9, a campeã do BBB23, Amanda Meirelles fez uma live em seu perfil do Instagram para falar com seus milhões de seguidores.

De repente, Cara de Sapato entrou na transmissão ao vivo e começou a conversar com a amiga. Os internautas foram à loucura quando ele comentou um “eu te amo”, durante a live.

“Vocês perguntaram, gente, e eu não conheço a Disney, inclusive vou atrás do meu visto”, disse Amanda. “Vai que alguém ai me ajuda”. Com caras e bocas e brincando, Cara de Sapato responde: “isso foi uma indireta para mim Amanda?. A médica então responde, “jamais”, em meio a sorrisos.

Os DocShoes, como são chamados os fãs do casal, comentaram muito a respeito da transmissão ao vivo e surtaram com a possível ida dos dois para a Disney. No Twitter, muitos memes, vídeos e comentários sobre a live.





eu acho que o cara de sapato tá apaixonado na amanda mas é só um achismo meu pic.twitter.com/6O2lrwL41i — hanna (@anahisouls) May 10, 2023

Qnd o Sapato falou Amanda 2x e na 3x ele corrigiu chamando de Amandinha. Ficou nervoso, tem cara q esta rolando ele está caidinho minha fanfic interna já tá imaginando o pedido oficial do namoro na Disney kkkkkkk sofro pic.twitter.com/Bbp8tssbVQ — jujuba 🪢 (@jigglycomenta) May 10, 2023

