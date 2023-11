Os fãs do RBD enfrentaram pelo menos dois arrastões na saída do show do grupo mexicano próximo ao Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. As informações são do Bom Dia Rio, da TV Globo.

Testemunhas ouvidas pela reportagem alegaram que a segurança estava fraca na região e as autoridades não fizeram nada quando presenciaram o caso.

Fãs de RBD enfrentam arrastões na saída de show no Rio de Janeiro Foto: Luis Eduardo Noriega/EFE

“A gente ficou encurralada, porque começou a vir de um lado o arrastão. Corremos para os policiais, só tinha uns dois, e eles [estavam] parados e perdidos”, relatou a cineasta Carolina Ferreira.

“Só tinha uma viatura, mas não adiantou muita coisa. Eles não foram atrás do que aconteceu”, contou a maquiadora Amanda Moreira.

Continua após a publicidade

O Estadão tentou contato com a Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) para saber há algum plano de reforçar a segurança na área para os próximos shows do RBD. Em nota, o órgão disse que vai reajustar o patrulhamento na região.

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o Comandante do 3°BPM (Méier), para o segundo dia de show da banda Rebelde, que acontece nesta sexta-feira, 10, no estádio do Engenhão, o esquema de policiamento na região foi reavaliado e será ajustado, o patrulhamento será intensificado no ponto onde ocorreu o fato, para garantir a segurança do grande público.”

De volta ao Brasil após 15 anos, o RBD se apresenta novamente no Estádio Nilton Santos nesta sexta-feira, 10. Depois, o grupo segue para seis shows em São Paulo.