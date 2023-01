Os fãs de RBD fizeram um protesto em Fortaleza para pedir um show dos cantores mexicanos na cidade. Com cartazes e até mesmo carro de som, o grupo saiu pelas ruas cantando as músicas da banda.

Fãs de RBD fazem protesto para pedir show em Fortaleza Foto: Carlos Barria/Reuters

Nas redes sociais, internautas compartilharam vídeos que mostram o protesto dos fãs, que cantam sucessos da banda equanto são acompanhados por um carro de som. A turnê Soy Rebelde Tour 2023 não vai passar por Fortaleza nas apresentações programadas para este ano.

No Brasil, os shows serão em São Paulo, nos dias 17 e 18 de novembro, e no Rio, no dia 19 de novembro. Os ingressos começaram a ser vendidos na sexta-feira, 27, mas já esgotaram as vendas online. Os valores variaram nas cidades, entre R$ 195,00 (Rio) e R$ 210,00 (SP).

Em Fortaleza, fãs do RBD vão as ruas pedindo show do grupo na cidade: pic.twitter.com/FgAUcd3y3q — Meu País Ceará® (@meupaisceara) January 29, 2023