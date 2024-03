Faustão faz hemodiálise enquanto aguarda adaptação de novo rim, e está consciente, diz boletim

O transplante foi realizado no final de fevereiro. Cerca de duas semanas mais tarde, o apresentador teve de passar por um procedimento chamado embolização, devido ao atraso no processo de adaptação do órgão transplantado.

Em 27 de agosto de 2023, Faustão foi submetido a um transplante de coração no mesmo hospital. Ele teve alta cerca de 15 dias depois da cirurgia e seguiu em recuperação domiciliar.