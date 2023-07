Fazendas-mansões: além de Ana Maria Braga, conheça casas de outros famosos que vivem em luxo rural

Ana Maria Braga surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao mostrar detalhes de sua fazenda no interior de São Paulo. O local é, anualmente, cenário da tradicional festa junina que a apresentadora do Mais Você promove. Este ano, o evento foi realizado no último fim de semana.

Localizada na cidade de Bofete, região próxima de Botucatu, a Fazenda Primavera fica em um terreno de 150 alqueires. A casa, construída nos anos 1960, tem cinco suítes, duas cozinhas, salas espaçosas e piscina. No local, ainda há uma capela onde a apresentadora celebrou uma missa.

Em uma das fotos postadas no Instagram, é possível ver a extensa varanda, com portas no estilo colonial. Outra imagem mostra área da sala com piso de madeira, sofá branco e uma grande televisão na parede. A parte externa da casa estava decorada com bandeirinhas coloridas. E em vídeos, ainda dá para ver a área onde se localiza a piscina da fazenda.

A apresentadora Ana Maria Braga em sua fazenda no interior de São Paulo Foto: Reprodução/Instagram @anamariabragaoficial

Como Ana Maria Braga, outros famosos vivem em luxo rural. Nas propriedades não faltam piscina, lago, cachoeira, decoração com muita madeira nobre, área agricultável, além de criações de gado e cavalos. Veja a seguir:

Zezé Di Camargo

O sertanejo Zezé Di Camargo é dono de uma fazensa chamada É o Amor, nome que faz referência à música de sucesso da dupla com o irmão Luciano, avaliada em R$ 65 milhões.

A propriedade de 1.500 hectares fica em Araguapaz, Goiás. É especializada em gado da raça nelore e conta com um laboratório de reprodução para animais puros.

Ao todo, são mais de 1,2 animais, com destaques para as vacas Marani, Bucareste e Elegance 9, que valem em torno de R$ 1,5 milhão cada.

A fazenda carrega muita tradição e sentimentalismo para a família do cantor, já que Seu Francisco, pai de Zezé, viveu seus últimos anos de vida no local. Hoje, o sertanejo mora na propriedade com a mulher, a influenciadora digital Graciele Lacerda.

Quanto às instalações, a fazenda milionária possui, entre outros, piscinas, lagos, hidromassagem e casa para os funcionários. Na decoração, móveis rústicos.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda Foto: Instagram/@gracielelacerdaoficial

A influenciadora Graciele Lacerda, mulher de Zezé Di Camargo, curte vista da fazenda Foto: Instagram/@gracielelacerdaoficial

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

O Rancho da Montanha, propriedade de 260 mil m² do casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, fica localizado em Membeca, na região serrana do Rio de Janeiro.

Com proposta sustentável, o terreno possui iniciativas de reflorestamento e estrutura para acolher e reabilitar animais vítimas de maus-tratos. A propriedade ainda funciona como hotel fazenda de luxo com diárias mínimas de R$ 20 mil.

Bruno Gagliasso Foto: Instagram/@ranchodmontanha

Giovanna Ewbank Foto: Instagram/@ranchodmontanha

O Rancho da Montanha fica localizado em Membeca, na região serrana do Rio de Janeiro Foto: Instagram/@ranchodmontanha

Galvão Bueno

O jornalista Galvão Bueno transformou seu amor por vinhos no rótulo o Bueno Wines. Localizada em Candiota, na região da Campanha gaúcha, no Rio Grande do Sul, a propriedade de 108 hectares é responsável pelo cultivo das uvas, cabernet sauvignon, e merlot.

Ele ainda investe na produção de azeite e na criação de gado e cavalos de raça.

A casa principal possui estilo rústico, com muita madeira e portas de vidro para que seja possível admirar a beleza da vinícola mesmo de dentro da residência.

Galvão Bueno e a mulher, Desirée Soares Foto: Instagram/@galvaobueno

Wesley Safadão

O cantor Wesley Safadão investiu em uma luxuosa propriedade na cidade de Aracoiaba, localizada a 80 km de Fortaleza. O Haras WS conta com uma estrutura de lazer para a família e amigos, que inclui piscina, lagos artificiais e cachoeira.

O local também possui uma pista de treinos de corrida e vaquejada, espaço para leilão e para o cuidado dos caríssimos Don Principe e Streak Of Fling, cavalos de R$ 2,2 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente. O cantor ainda lucra com o comércio de genética da raça Quarto de Milha.

Wesley Safadão no Haras WS Foto: Instagram/@wesleysafadao/@thyane

Haras de Wesley Safadão Foto: Instagram/@thyane

Gusttavo Lima

O sertanejo Gusttavo Lima é proprietário de uma fazenda localizada no Mato Grosso, avaliada em R$ 275 milhões.

Com 39 mil hectares de área agricultável e pronta para o plantio, o espaço também dispõe de galpão para secagem e armazenagem de grãos, máquinas agrícolas e rebanho de corte.

Entre as áreas de lazer, estão piscina e campo de futebol. Ainda há uma pista de pouso particular no espaço. De acordo com o portal Movimento Country, o cantor pretende investir em gado e em soja.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima Foto: Instagram/@gusttavolima

Sorocaba

O cantor Sorocaba, da dupla Fernando & Sorocaba, é herdeiro do Haras Rancho das Américas, localizado em Porto Feliz, no interior de São Paulo, fundado há 31 anos pelo avô Nelson Fakri.

A fazenda de 42 alqueires abriga cavalos e éguas para trabalhos e esportes, e é hoje um dos maiores bancos genéticos da raça no mundo.

Sorocaba desde sempre é muito apegado aos cavalos do Rancho.

Sorocaba com o filhinho Theo Rodrigues Fakri Foto: Instagram/@sorocaba

