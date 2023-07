Filha de Ben Affleck chama atenção por semelhança com a mãe, Jennifer Garner; veja foto

Ben Affleck e Jennifer Lopez estiveram presentes na festa do empresário Michael Rubin para celebração do Dia da Independência dos Estados Unidos, no dia 04 de julho, mas o que chamou atenção na foto da família foi a semelhança da filha do ator, Violet Affleck, com a mãe, Jennifer Garner. Os famosos foram casados de 2005 a 2018 e são pais também de Seraphina e Samuel.

Essa não é a primeira vez que a jovem de 17 anos ganha destaque pela semelhança com a mãe. Em outros eventos ao lado da protagonista de De Repente 30, ela ganhou elogios por parecer com a atriz.