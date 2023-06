Filha de Bruce Willis com Demi Moore fala pela primeira vez sobre a doença do pai: ‘Começo do luto’

Tallulah Willis, filha caçula de Bruce Willis e Demi Moore, contou em entrevista à revista Vogue sobre a rotina do astro de Hollywood após ó diagnóstico de demência frontotemporal (FTD), descoberto pelo ator no início de 2022.

A designer de moda de 29 anos confessou que foi muito difícil aceitar doença do pai. “Fico oscilando entre o presente e o passado quando falo sobre Bruce: ele é, ele era, ele é, ele era. Isso porque tenho esperanças para meu pai das quais reluto em abrir mão. Ele era legal e charmoso e elegante e doce e um pouco maluco - e eu abraço tudo isso. Ele ainda sabe quem eu sou e se ilumina quando entro na sala”, disse.

Tallulah também relembrou os primeiros sinais da doença, que inicialmente foi anunciada como afasia. Mas o protagonista da franquia Duro de Matar foi diagnosticado com demência frontotemporal (FTD), um conjunto de distúrbios cerebrais que provocam alterações de personalidade, de comportamento e levam à dificuldade de compreensão e produção da fala.

Tallulah Willis é a filha caçula de Bruce Willis e Demi Moore Foto: Instagram/@buuski

“Eu sabia que algo estava errado há muito tempo. Começou com uma espécie de indiferença vaga, que a família atribuiu à perda auditiva gerada pelo trabalho em Hollywood. Mais tarde, essa falta de resposta aumentou e às vezes eu levava para o lado pessoal. Ele teve dois bebês com minha madrasta, Emma Heming, e pensei que ele havia perdido o interesse por mim”, falou.

E continuou: “Embora a gente saiba que isso não é verdade, meu cérebro de adolescente se torturava com alguma matemática defeituosa: ‘não sou bonita o suficiente para a minha mãe, não sou interessante o suficiente para o meu pai”.

Sempre que visita o pai, nos últimos meses, a designer de moda faz questão de documentar o tempo com ele por meio de fotos e mensagens de voz. “Sou como uma arqueóloga, procurando tesouros em coisas às quais nunca prestei muita atenção. Acho que estou tentando documentar, construir um registro para o dia em que ele não estiver lá para me lembrar dele e de nós”, contou. “Sei que as provações estão se aproximando, que este é o começo do luto, mas toda essa coisa de amar a si mesmo antes de amar outra pessoa é real”, emendou.

Bruce Willis tem três filhas com Demi Moore - Rumer, Scout e Tallulah - e duas com a atual mulher Emma Heming - Mabel e Evelyn.