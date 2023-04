Flávia Pavanelli perde dente e fica ‘banguela’ nos stories

Nesta quinta-feira, 27, a influenciadora Flávia Pavanelli surpreendeu seus seguidores após aparecer “banguela”. Isso porque uma de suas lentes de contato dental acabou caindo.

Na própria quinta, Flávia consertou o sorriso e foi até os stories explicar algumas dúvidas e pontos sobre a lente de contato dental.

“Não é comum isso acontecer, tá? Eu tenho um bruxismo absurdo e não estava usando placa (erro meu). Muito provavelmente a causa da faceta cair veio desse meu problema em específico. Para vocês terem ideia, eu tenho minhas lentes há quase nove anos e nunca tive problemas com nada. Hoje em dia, o desgaste do dente é praticamente superficial, somente para as lâminas serem encaixadas. Esse não é meu caso por um motivo individual”, explicou ela.