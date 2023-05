Gabi Brandt anuncia nascimento do terceiro filho com o ex-marido Saulo Poncio: ‘Chegou trazendo luz’

Gabi Brandt anunciou o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Saulo Poncio, por meio de um vídeo emocionante publicado nas redes sociais. O pequeno Beni veio ao mundo nesta sexta-feira, 12, e nas imagens é possível ver a influenciadora recebendo o apoio do ex-marido na sala de parto.

“Ele chegou trazendo luz, muita alegria e mudando toda minha vida! Bem-vindo, meu amor, meu Beni. Você já é MUITO amado!”, escreveu ela, na legenda da publicação.

Em uma outra postagem, Gabi Brandt aparece com Beni no colo, curtindo o caçula. “Aproveitando muito meu baby Beni! Ele é apaixonante”, declara.

A notícia foi comemorada entre os seguidores da influenciadora, que também recebeu o carinho de amigos famosos. “Que Deus abençoe. Bem-vindo, Beni”, desejou a atriz Camila Queiroz. Já Viih Tube mandou para a mamãe um emoji de coração. “Que amor! Bem-vindo, Beni”, disse Gabriela Pugliesi. “Coisa mais linda!!! Bem-vindo, neném”, comentou a cantora e ex-BBB Pocah.

Nos stories, a influenciadora compartilhou uma foto do bebê vestido com um macacão branco, com orelhinhas de urso.

Gabi Brandt e Saulo Poncio são pais de Davi, de 3 anos, e Henri, de 2. Eles anunciaram o fim do casamento em janeiro deste ano, mas continuam mantendo uma relação amigável em prol das crianças.

Nasce Beni, filho de Gabi Brandt e Saulo Poncio Foto: Instagram/@gabibrandt