Gabriela Prioli compartilha fotos da filha Ava em ‘ensaio despretensioso’; veja fotos

A apresentadora Gabriela Prioli compartilhou nesta quinta-feira, 29, um álbum da filha Ava, de seis meses, em um “ensaio despretensioso” no jardim. A publicação, com quatro fotos e um vídeo, já conta com mais de 100 mil likes e foi feita junto com o pai, Thiago Mansur. Ava é a primeira filha da advogada com o músico, juntos há sete anos.

“Ava em ‘um ensaio despretensioso no meu jardim’’, escreveu Prioli na legenda. Nas fotos a bebê aparece com uma touca de pompom e um moletom. “Maior amor do mundo”, comentou o pai.

Nos comentários os internautas se encantaram com as poses da pequena e ficaram surpresos com a semelhança entre ela e a mãe. “Quando ela nasceu achei realmente uma Thiaga, mas agora ela está a réplica da mamãe Gabi”, brincou uma seguidora. “Tá a sua cara”, confirmou a atriz Fernanda Paes Leme.

O padrinho de Ava e amigo de Prioli, Leandro Karnal, também comentou a publicação. “fofofofótima”, disse. Até a cantora Anitta não deixou passar despercebido a fofura e destacou “Senhorrrrrr”, escreveu.