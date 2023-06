Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso se fantasiam de personagens de ‘Wandinha’ em aniversário de Titi

Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, completou dez anos de idade e fez uma festa de aniversário neste domingo, 26. O tema foi Família Adams e a aniversariante decidiu se fantasiar de Wandinha.

A aniversariante representou a protagonista da série homônima na Netflix e o traje era acompanhado do fiel escudeiro da personagem, o Mãozinha. No registro feito pelo fotógrafo Alex Santana, os pais aparecem vestidos do casal Mortícia e Gomez Addams.

Já os dois irmãos da aniversariante se fantasiaram do irmão caçula de Wandinha, Pugsley. Nas redes sociais, Giovanna compartilhou a preparação para festa e a decoração.

O evento aconteceu no Centro Cultural Goiabeira Coisa & Tal, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No Instagram, a atriz publicou um vídeo com a trilha sonora e estética inspirada em Família Adams. Veja:

Diversos famosos comentaram as publicações. “A, para, eu amo vocês”, escreveu Bruna Marquezine. “Meu Deus, que lindos”, comentou Débora Secco. “Que demais”, também postou Mariana Ximenez.