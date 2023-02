Gkay é a 4ª personalidade mais influente da Semana de Alta-Costura em Paris; veja ranking

A influenciadora Gessica Kayane, a Gkay, se tornou a quarta personalidade mais influente da Semana de Alta-Costura em Paris. Em um ranking criado pela agência Karla Otto, especializada em moda, beleza, design, estilo de vida, artes e cultura, Gkay aparece à frente de nomes como Sadie Sink, atriz de Stranger Things, e da cantora Sabrina Carpenter.

O levantamento realizado pela agência analisou cerca de 3 mil influenciadores, com mais de 10 mil seguidores no Instagram, que mencionaram uma das marcas participantes do evento. A instituição utilizou a plataforma Letfy para analisar as impressões que cada influenciador gerou às respectivas grifes.

Gkay é a quarta personalidade mais influente da Semana de Alta-Costura em Paris. Foto: Karla Otto

Através dos resultados, foi criado um ranking que mostrou a taxa de retorno financeiro às marcas e a de engajamento do perfil das influenciadoras. Conforme o resultado, a brasileira gerou US$ 3,8 milhões – o equivalente a R$ 20,4 milhões – e teve um aumento de 3,8% no engajamento.

Gkay ficou atrás apenas de Jisoo, integrante do grupo de k-pop Blackpink, da influenciadora Kylie Jenner e da cantora Doja Cat. No evento, que ocorreu em janeiro, ela usou roupas das grifes Schiaparelli, Iris van Herpen e Stéphane Rolland.

No Instagram, a influenciadora comemorou a conquista. “Não consigo escrever mais nada, apenas chorar e agradecer a Deus”, escreveu em uma publicação que trazia registros da participação dela.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais