Eduardo Moscovis reencontra Glória Menezes e mostra foto: ‘animadíssima e contagiante’

O reencontro se deu nos bastidores da peça Duetos, a Comédia de Peter Quilter, no teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro. Eduardo Moscovis protagoniza o espetáculo ao lado de Patrycia Travassos, que também aparece no registro feito pelo ator.

Ele ainda destacou algumas das vezes em que viu Glória Menezes nos palcos: “Lembro do impacto que tive quando assisti Jornada de Um Poema em que Glória surgia com a cabeça raspada e pés descalços, interpretando uma doente terminal. E, anos depois, toda cocota e serelepe em Ensina-me a Viver!”