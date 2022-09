Glória Pires revela dicas para cuidar dos cabelos brancos na hora do banho

A atriz Glória Pires, de 59 anos, publicou um vídeo em seu Instagram nesta quinta, 30, para mostrar como cuida de suas madeixas no banho. “Contei um pouco dos cuidados com meus cabelos. Que tal tirar uns minutinhos na frente do espelho pra se cuidar, se amar?”, questionou a atriz.

“Hoje estou aqui para dividir com vocês de que jeito eu cuido dos meus cabelos, especialmente agora que eles estão brancos. É isso, gente! O bom e velho sabão de coco. O efeito é maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês. Lembram daquela misturinha de vinagre com água? Borrifa pelo cabelo todo, deixa agir um pouquinho e tira. Vou desembaraçá-lo”, ensinou a atriz.

Glória continuou explicando como seca e escova os cabelos “Todo mundo acha que eu faço escova, mas eu fiz algumas poucas vezes na juventude e aí meu cabelo ficava horrível. Essa maneira mais natural para mim tem sido excelente e esses minutos diários que a gente tem de frente para o espelho é que a gente aprende a se olhar e se conhece mais. Eu quero convidar a todos para usufruírem desses minutos e embarcarem nessa aventura, que é muito legal!” finalizou Glória, mostrando os cabelos brancos brilhantes e sedosos.