Grávida do sexto filho com o ator Juliano, Letícia Cazarré levou a filha Maria Guilhermina, de 1 ano, para o pronto-socorro na quinta-feira, 4. Nos Stories do Instagram, a influenciadora contou que a bebê, nascida com uma condição rara no coração, chamada Anomalia de Ebsteincom, precisou trocar a cânula da traqueostomia.

Letícia mostrou que saiu de casa durante uma reforma. “Me dividindo entre reunião de obras e uma nova ida à emergência trocar cânula!”, escreveu ela na rede social.

No hospital, a influenciadora mostrou a filha deitada na cama hospitalar e sorridente após trocar a cânula. “Nossa, cada emoções dessa agora é um baque. Graças a Deus deu tudo certo”, completou.

No final da noite, Letícia voltou aos Stories do Instagram e pediu orações para Maria Guilhermina. “Ainda estamos tentando estabilizar a respiração dela. Rezem por ela, amigos”, disse.

Maria Guilhermina sorri após trocar cânula de traqueostomia Foto: Reprodução/Instagram/@leticiacazarre

Em dezembro, Maria Guilhermina também foi levada à emergência para trocar a cânula da traqueostomia. Grávida do sexto filho e se recuperando de uma sinusite aguda, Letícia não pôde acompanhar a filha no hospital.

“Recebi as mensagens confirmando as nossas suspeitas de que o cuff, que é o balãozinho da traqueostomia da Guilhermina, realmente estava estragado. Só que esse cuff já estragou nos últimos três meses, e a gente já teve que trocar ele. Está uma discussão aqui no home care com as fisios e com as técnicas. O que está acontecendo e por que esse cuff está furando?”, contou na época.

“Ela não pode ficar sem o cuff, estava com esforço respiratório, corre o risco de ‘broncoaspirar’, então mudança de planos total. Suspende tudo e Guilhermina vai para o hospital trocar de novo [o cuff]. Minha mãe, que estava de mala pronta para ir embora, teve que ficar”, disse.