Gwyneth Paltrow coloca casa de hóspedes de sua mansão na Califórnia para aluguel

Gwyneth Paltrow está abrindo as portas de sua casa para um inquilino que deseja desfrutar das dependências de sua mansão, em Montecito, na Califórnia, e criar conexões a partir de um jantar oferecido pela atriz, em sua adega.

Em um vídeo divulgado em sua rede social, a atriz contou com mais detalhes as condições do aluguel e aproveitou para mostrar alguns pontos da sua casa. Nas imagens, Gwyneth caminha pelas comodidades, mostrando os cômodos da casa de hóspedes além da piscina e da área gourmet — espaços em comum que ficarão abertos ao convidados.

A experiência faz parte de uma iniciativa em parceria com o Airbnb, plataforma de aluguéis temporários, e tem como objetivo “fazer o mundo um pouco menos solitário”. “A solidão é uma condição humana, mas nos últimos anos, com o aumento do isolamento e a falta de comunidade fez com que as nossas vidas ficassem ainda mais fragmentadas. É por isso que estou convidando você para ficar na minha casa de hóspede por uma noite. E por mais que a gente possa começar como estranhos, eu espero que encontremos conexões e pontos em comum durante uma refeição deliciosa”, escreveu a atriz.