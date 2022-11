Halloween dos famosos: confira as fantasias de Justin Bieber, Kim Kardashian e mais

Publicidade

O Halloween chegou e, com ele, a dedicação para criar as fantasias mais impressionantes. Além das tradicionais festas, os famosos também se preparam para compartilhar o momento nas redes sociais.

Neste ano, as inspirações foram filmes de terror e figuras assustadoras a até personagens marcantes da cultura pop. Confira o que algumas das personalidades nacionais e internacionais vestiram neste Dia das Bruxas:

Juliette

Na falta de uma, Juliette preparou duas fantasias. Na primeira, ela se vestiu como uma espécie de “bruxa do sol”, com direito a efeitos especiais.

Na segunda, a cantora apareceu totalmente maquiada para parecer como um personagem de uma história em quadrinhos.

Viih Tube

Viih Tube também entregou dois look diferentes para o Halloween e se comprometeu com o tema assustador. Em sua primeira fantasia, ela se vestiu como A Freira, do longa de 2018.

Já a segunda caracterização, também inspirada em um filme de terror, foi como a boneca do mal Annabelle. A influenciadora publicou dois vídeos mostrando as produções:

Pabllo Vittar

Pabllo Vittar escolheu homenagear a cantora estadunidense de ascendência mexicana Selena Quintanilla, que morreu assassinada em 1995. A drag queen postou diversas fotos caracterizada como a artista:





Whindersson Nunes

Whindersson Nunes se fantasiou do personagem Edward, do filme Edward Mãos de Tesoura, de 1991. “Perigoso demais para amar”, brincou o humorista em sua publicação.

Kylie Jenner

As personalidades internacionais costumam se dedicar bastante ao Halloween e não foi diferente com Kylie Jenner, que publicou imagens com diferentes fantasias durante todo o final de semana.

Ela se vestiu de Frankenstein, Elvira: A Rainha das Trevas, do filme de 1988, de “garota do espaço”, e de extraterrestre.

Todos de acordo que a Kylie Jenner foi a rainha do Halloween desse ano? Gente ela tá jantandooooo com essas fantasias pic.twitter.com/pn2mh2UAY5 — la sifuentes (@pedroxsfn) October 31, 2022





Kim Kardashian

Kim Kardashian também se comprometeu como a irmã e se caracterizou como a Mística, personagem interpreta por Jennifer Lawrence nos filmes de X-Men.





Kendall Jenner

Outra das irmãs da família Kardashian a preparar mais de uma fantasia foi Kendall Jenner. A modelo publicou fotos caracterizada como Jesse, de Toy Story, e inovou ao se vestir como - isso mesmo - um pepino.

Lizzo

A cantora Lizzo também surpreendeu com a sua fantasia ao homenagear duas personagens muito famosas: Marge Simpson, de Os Simpsons, e Miss Piggy, dos Muppets.





Justin e Hailey Bieber

Justin e Hailey Bieber se vestiram quase como opostos para o Halloween. Ele optou por uma roupa e maquiagem punk rock, enquanto ela vestiu um look coberto de flores rosas.





Chloe x Halle

A cantora Halle Bailey, que dará vida à princesa Ariel no live-action de A Pequena Sereia, se fantasiou de Naytiri, personagem do filme Avatar. A sequência do filme chega nos cinemas em 15 de dezembro.

Já a irmã e dupla musical de Halle, Chloe, se inspirou na personagem Lola Bunny, do desenho animado Looney Tunes, para sua fantasia.





Shawn Mendes

Shawn Mendes publicou duas fotos ao lado da modelo Winnie Harlow para compartilhar sua fantasia para o Halloween. Ele se vestiu de Indiana Jones, enquanto ela se vestiu de Nefertiti, que acreditam ter sido uma rainha do Egito.