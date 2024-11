Harry Styles, Timothée Chalamet, Paul Mescal: como surgiu a nova mania dos concursos de sósias?

Desde o final de outubro, os concursos de sósias de famosos se tornaram populares com a repercussão nas redes sociais. A tendência começou com Anthony Po, um influenciador digital americano que organizou o primeiro concurso do tipo. As competições também já foram vistas na Inglaterra e na Irlanda.

Concurso de sósias de Timothée Chalamet ganha presença do ator Foto: @itweetabttv e @aotchayden via X (antigo Twitter)

PUBLICIDADE A primeira edição, em outubro, teve como alvo o ator Timothée Chalamet e juntou mais de 10 mil pessoas para a disputa. O evento foi um sucesso tão grande que o próprio astro apareceu de surpresa para conhecer seus fãs. Em seguida, a onda se espalhou e vários concursos de sósias aconteceram ao redor do mundo, buscando homens que se parecessem com Harry Styles e Paul Mescal, por exemplo.

No último domingo, 17, dois eventos do tipo aconteceram nos Estados Unidos - em Chicago e Nova York.

O evento de Chicago tinha como objetivo encontrar o melhor sósia de Jeremy Allen White, que interpreta Carmy Berzatto na série O Urso. Em Nova York, a competição era focada em encontrar o homem mais parecido com Zayn Malik, ex-membro da banda One Direction.

Em um vídeo em seu canal do Youtube, Anthony revelou que a ideia da disputa bem-humorada surgiu de uma aposta feita com uma amiga. Os dois queriam descobrir qual concurso atrairia mais gente: o de Timothée ou do influenciador Kai Cenat. O segundo reuniu apenas 50 pessoas.

“Passamos 30 minutos analisando cada um dos Timothées [inscritos no concurso]. A partir daí, deixei os jurados escolherem os cinco Timothées finalistas”, explicou. Em uma entrevista ao The Face, ele ainda disse que não pretende organizar mais competições do tipo, mas fica feliz que o público tenha gostado.