“Eu não fazia ideia. A não ser que fosse uma pegadinha. Tipo, eu não acordei pensando: ‘vou ser chamado para ser o homem mais sexy existente’”, brincou Krasinski. O ator ficou conhecido por seu papel como Jim, em The Office, e por Um Lugar Silencioso, em que interpretou Lee Abbott, personagem principal, mas também foi diretor.

Ele, que tem 45 anos, é casado com Emily Blunt, estrela de Oppenheimer e O Diabo Veste Prada, há 14 anos. Os dois são pais de Hazel, de 10 anos, e Violet, de 8. Emily brincou com a nomeação do marido, ao dizer que vai “pendurar a capa nas paredes da casa”.