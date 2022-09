Hungria Hip Hop lança música inspirada em dificuldades antes da fama: ‘Sempre sonhei em mudar isso’

Mais uma novidade musical chega às plataformas nesta sexta-feira, 16: Temporal, do rapper Hungria Hip Hop, em composição com Evanilson. A faixa, que acompanha um videoclipe gravado na comunidade Vila Clara, em São Paulo, irá compor o primeiro DVD do artista, que deve ser gravado em breve.

A canção destaca a importância da esperança e fé. Segundo o cantor, a letra é uma inspiração de sua realidade antes do sucesso. “Retrata algumas dificuldades pelas quais passei e podem ser estendidas a outras muitas famílias da periferia. Sempre sonhei em mudar isso e é através da música que tenho conseguido. Mas não é só o lado financeiro. Procuro mostrar que quando o amor prevalece fica tudo mais possível! A base de uma família lutando junta por tudo. Minha expectativa sempre é mostrar que temos que lutar contra todas as adversidades e crer que podemos vencer”, destaca.

Gustavo da Hungria Neves, mais conhecido pelo nome artístico Hungria Hip Hop Foto: Flaney Gonzallez

Composições com inspirações de realidade fazem parte do repertório de Hungria. Ele explica que as ideias surgem de “experiências de vida, papo com amigos” ou fatos que ouve. “Não tem uma regra... Bate a inspiração e começo a escrever. Às vezes sozinho, às vezes com parceiros. Engraçado que quando escrevo já vem junto muitas imagens para o clipe... Como se as ideias viessem em conjunto”, comenta.

Confira a seguir o videoclipe de Temporal, que em breve ganhará um curta-metragem junto ao próximo lançamento do cantor.

Além de músicas solo, o rapper tem parcerias com grandes artistas como Claudia Leitte, Gustavo Lima, Lucas Lucco, Alok e outros.

Ascensão no rap

Com mais de 3,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 4 bilhões de visualizações no YouTube, Hungria segue em ascensão e comemora o avanço do rap nacional: “Fico muito feliz por esse crescimento do movimento e pelo surgimento de novos artistas, bem como a reverência a todos que lutam há muito tempo para que o rap esteja onde está.”

Em agosto, o artista foi o primeiro do segmento a se apresentar na tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em São Paulo. Ele descreve o momento como “mágico” e um “desafio gratificante”.

A ideia de Hungria é continuar promovendo o rap e seu trabalho Brasil afora, sempre evidenciando sua “verdade para o público”. “Independente do que estou gravando, sempre será algo que estou realmente curtindo”, garante.