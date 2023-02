Influenciador diz ter sofrido homofobia ao ser impedido de pedir namorado em casamento durante voo

O influenciador Lucas Estevam, da página Estevam pelo Mundo, acusou a companhia aérea Azul de homofobia após ter sido impedido de pedir o namorado em casamento durante o voo na última terça-feira, 7. Segundo Lucas, o piloto responsável orientou que o pedido fosse feito no assento do casal para “não incomodar outros passageiros”.

“Já faz 24h que pousei e não paro de chorar de frustração. [...] Antes de a Azul Linhas Aéreas proibir o pedido público de casamento de dois homens a bordo, eu tinha certeza de que seria o dia mais incrível da minha vida. Mas não foi”, disse o influenciador nos stories do Instagram nesta quarta, 8.

Lucas Estevam foi impedido de pedir namorado, Hugo Leopoldino, em casamento durante voo. Foto: Instagram/@estevampelomundo

Ele e o namorado, Hugo Leopoldino, estão juntos há mais de seis anos e Estevam havia escolhido fazer o pedido a caminho de sua cidade natal, Campinas, em um voo da companhia, fundada no município.

“O comandante falou que ele não autorizaria o pedido. Tantos amigos héteros meus fazem o pedido no avião, mas a Azul não liberou quando eu falei que iria pedir o meu namorado em casamento no voo”, afirmou.

O influenciador contou ter sido aconselhado a entrar em contato com a equipe de marketing da companhia aérea para, segundo ele, “evitar problemas e incômodos a outros passageiros”. Lucas alegou que havia pago a passagem e, por isso, se recusou a contatar a equipe.

“Agora, toda vez que eu avistar um avião da Azul, talvez nem lembre bem do que vivi, mas vou lembrar do que senti. Acho que podemos esquecer muita coisa, menos de como nos sentimos em algum lugar”, desabafou.

Apesar dos problemas, Lucas conseguiu fazer o pedido a Hugo. Ele contou, porém, que teve de tirar fotos sem o logo da companhia, o que também havia sido uma orientação do piloto.

“Ninguém da tripulação se ofereceu para tirar uma foto nossa ou ajudar, um cuidado que seria ‘bacana’ ter tido, mas apoiei o celular em um copo de água e fiz o que pude”, disse.

Por fim, o influenciador mostrou um pedido de casamento feito por um casal de amigos héteros que, conforme o relato, não tiveram de entrar em contato com a equipe de marketing da companhia.

Em nota enviada ao Estadão, a Azul Companhias Aéreas disse tentar contato com Lucas. A empresa alega que não havia sido consultada previamente sobre o pedido, que envolvia uso de equipamentos eletrônicos na cabine dos demais passageiros.

Leia a declaração completa:

“A Azul informa que tomou conhecimento e apurou internamente a situação envolvendo o pedido de casamento em seu voo de Fort Lauderdale para Campinas, na última terça-feira, e tenta contato com o Cliente.

A companhia esclarece que não foi consultada previamente sobre a celebração que seria feita, que incluía uso de equipamentos eletrônicos na cabine de Clientes. Diante do imprevisto, os Tripulantes do voo entraram em contato com a empresa durante o embarque e, devidamente autorizados, organizaram e auxiliaram no pedido de casamento, que foi realizado na galley.

Diversas celebrações como essa já foram realizadas em nossas aeronaves, motivo de muita felicidade para a empresa, que repudia veementemente qualquer tipo de preconceito e discriminação, seja ele qual for.”





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais