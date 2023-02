Influenciador Xurrasco chama a atenção da web em quadro do BBB; entenda

O influenciador Xurrasco, como é conhecido Gabriel Luiz, de 17 anos, apareceu em um porta-retrato do quadro Big Terapia, apresentado pelo humorista Paulo Vieira, no Big Brother Brasil. A imagem repercutiu na internet.

O adolescente, que é de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, atingiu a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram nesta quinta-feira, 16. Famoso pelas dancinhas ao som de músicas de funk e outros ritmos, o influenciador também está no TikTok, plataforma em que carrega 2,2 milhões de seguidores e vídeos que ultrapassam 10 milhões de visualizações.

Ele é chamado de ‘Xurras’ ou ‘Xurrasco 021′ pelos seguidores. A dança que mais remete ao jovem é Lovezinho, de Livinho, Tainá Costa e MK no Beat.