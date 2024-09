Internautas criticam vestido de convidada da festa de Rafa Justus: ‘Destoou’

Rafaella Justus celebrou seu aniversário de 15 anos com uma grande festa na última sexta-feira, 30, em São Paulo. Para compor o baile de debutante, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro convidou 15 de suas melhores amigas.

Rafa Justus em sua festa de 15 anos. Foto: Divulgação Brazil News

A maioria das meninas selecionadas estava com vestidos verde escuro, com a única diferença no modelo de cada um. Valentina Siebert, no entanto, personalizou seu modelo com flores, ficando diferente das demais garotas.