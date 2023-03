Irmão de Jade Picon deixa de seguir Richarlison após ser chamado de cunhado; entenda

O empresário Leo Picon, irmão de Jade Picon, deixou de seguir Richarlison após receber uma mensagem em que o jogador de futebol o chama de “cunhado”.

A interação foi divulgada pelo próprio Leo na noite deste domingo, 5, por meio dos stories do Instagram e do Twitter.

Ele expôs a mensagem do atleta, que escreveu “e aí, cunhado” ao responder um vídeo do influenciador com a irmã. Em seguida, Leo gravou a própria tela entrando no perfil de Richarlison e clicando no botão de unfollow.

Não é assim que funciona pic.twitter.com/WUEvIPjHfu — Leo Picon 💚👽 (@LeoPicon) March 6, 2023

Mais tarde, ele ainda divulgou um vídeo do Youtube com o título “Problemas com pombos? Assista esse vídeo”, em referência ao apelido do atacante do Tottenham. A ex-BBB e o jogador não se pronunciaram após a interação.