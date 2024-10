Isabel Veloso decide retomar quimioterapia durante a gravidez: ‘Um filho muda todo o contexto’

Isabel Veloso usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 10, para comunicar seus seguidores que voltará ao tratamento de quimioterapia durante a gravidez de seu primeiro filho. A influenciadora foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021 e tomou a decisão após o câncer voltar a se espalhar.

Isabel Veloso revela que irá voltar ao tratamento de quimioterapia. Foto: @isabelvelosoo Via Instagram

PUBLICIDADE Ela explicou que se sente muito confiante, apesar da situação delicada. “Um filho muda todo nosso contexto. Se fosse no começo do ano, logo depois que tinha recebido a notícia que teria seis meses de vida e que decidi que não faria mais tratamento, seria diferente. Hoje, agora que sou mãe e tenho uma vida que depende de mim, muda tudo”, começou. Isabel ainda disse que enxerga seu filho como sua cura. “Hoje, consigo perceber que não necessariamente o Arthur seja a minha cura em um sentido literal, mas, de certa forma, ele estar aqui me faz querer viver”.

Ela também ressaltou que os tratamentos que irá fazer não têm previsão de cura, mas estendem seu tempo de vida e não oferecem risco de má-formação ao filho, apenas de um parto prematuro. “Quero ver meu filho bem”, finalizou.

A influenciadora digital foi diagnosticada como paciente terminal de câncer no início do ano e entrou em cuidados paliativos. A doença, no entanto, se desenvolveu de forma mais lenta do que o previsto.