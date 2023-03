Isabella Scherer relata ter sofrido ‘inúmeros assédios ao longo da vida’

Após a repercussão do caso de importunação sexual no Big Brother Brasil 23, o assunto ficou em alta nas redes sociais. No Instagram, Isabella Scherer fez um desabafo sobre casos de assédio que sofreu no decorrer da vida.

A campeã do MasterChef Brasil relatou que, em muitas situações, se percebia sem reação, porém isso não significava consentimento.

A atriz Isabella Scherer foi a campeã do 'MasterChef' 2021 Foto: Carlos Reinis/ Band

“Não reagir a um assédio, não significa consentimento. Infelizmente, muitas mulheres, como o meu caso, se sentem muito coagidas e nervosas, e a primeira reação é travar. Não só em situações de assédio, quase todas as situações de fortes emoções na minha vida eu não demonstro muita coisa, eu meio que travo”, iniciou.

“Eu não choro logo de cara, eu não berro, eu travo, eu paro. É o que sempre aconteceu comigo nas inúmeras situações de assédio que eu passei ao longo da minha vida inteira, infelizmente”, contou. Então, ela listou inúmeras situações que passou.

A primeira foi nos bastidores de uma novela, em que faria uma cena de sexo e o diretor queria ver se ela estava com o sutiã certo para a cena. Depois, ela lembrou de um preparador de elenco de teatro que também a assediou.

Isa ainda citou um caso de quando fazia autoescola e outro, quando tinha apenas 12 anos, enquanto fazia natação e um dos massagistas a assediou. “Eu era muito nova e eu realmente achei que fazia parte da massagem. Ele massageou muito, muito mais que qualquer outro massagista, o meu glúteo. Apertava de um jeito estranho”, contou.