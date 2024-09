Iza posa com sósia e fãs ficam chocados: ‘Já fizeram teste de DNA?’

A cantora Iza e a influenciadora Ester Inara, depois de terem percebido a semelhança entre si, participaram juntas de uma campanha publicitária e finalmente se encontraram em vídeo. Publicado nas redes sociais, o encontro entre a artista e sua sósia gerou comoção nas redes, com seguidores pasmos com a semelhança entre as duas e, com humor, duvidando do encontro: “parece inteligência artificial”. Confira:

Iza e Ester Inara apareceram juntas em campanha publicitária Foto: Reprodução/Instagram @_ester.inara

PUBLICIDADE Outras reações sugeriram que as duas façam teste de DNA, e fizeram piada com a gravidez da artista: “Nem a filha da Iza vai ser tão igual!”. As duas já haviam trocado mensagens em fevereiro, quando Ester publicou uma sequência de áudios que a própria Iza enviou para ela ao descobrir suas semelhanças: “Eu não vou nem te falar que eu te achei muito parecida comigo porque te achei muito bonita!”, disse a cantora no primeiro áudio enviado. “Se estão achando que eu sou parecida com você, então está tudo certo na minha vida, Ester!”, brincou.

Iza está grávida de oito meses do jogador Yuri Lima, que está desempregado após ter o contrato rescindido com o Mirassol, clube da Série B do Campeonato Brasileiro. A cantora anunciou o fim do relacionamento com o jogador no dia 11 de julho, quando revelou em suas redes sociais que havia sido traída por ele.