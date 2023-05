Jackson Antunes revela durante ‘Encontro’ que escondeu câncer no pâncreas

Nesta quinta-feira, 18, o ator Jackson Antunes, 62 anos, durante participação no programa Encontro, da Rede Globo, revelou que passou por um tratamento de câncer há cerca de seis anos. À época ele foi diagnostico com câncer agressivo no pâncreas.

“Não falei para ninguém. Há seis anos atrás eu tive um câncer muito forte no pâncreas e fiquei internado um mês. Minha esposa, Cristiana Britto, que nunca viu uma situação dessas, ficou em um sofazinho comigo durante os 30 dias. Ela pegou uma dor nas costas tão grande que ela ainda sente e vai sentir o resto da vida”,

No ar na novela Todas As Flores, do Globoplay, o ator ficou comovido durante o quadro Bem-Estar, que contava sobre o quadro de Preta Gil, diagnosticada com câncer no intestino este ano.

“Toda vez que eu acordava ou passava por uma situação difícil, ela estava ali do meu lado. O médico a parabenizava. Ele dizia: ‘eu sei que você é um caboclo da roça e vai passar por isso’”, contou.

“Eu devo muito a ela ao acordar e tê-la ali do meu lado. Ela ficou 30 dias comigo e saiu comigo. Se a Cris não tivesse ficado comigo, eu tenho certeza de que talvez eu não saísse dali, ou ficava três meses ali. Foi uma coisa muito importante pra mim”, disse ele, referindo-se à esposa.









