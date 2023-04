Jamie Foxx segue internado por complicações médicas desde o último dia 11. No entanto, de acordo com o PageSix, os médicos ainda tentam chegar em um diagnóstico final.

“Eles estão fazendo testes”, afirmou uma fonte ao portal americano. Até o momento, a família não comentou mais sobre o quadro de saúde do ator. Corinne Foxx, a primogênita, utilizou as redes sociais na noite de quarta-feira, 12, para dar a notícia aos fãs e afirmou que “devido à ação rápida e muito cuidado”, o pai já se encontra a caminho da recuperação.

Jamie Foxx segue internado e médicos ainda buscam resposta após complicações médicas Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Em nome da família, a primogênita também pediu por privacidade neste momento. “Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período”, completou.

O artista atualmente estava trabalhando nas gravações da comédia Back In Action, em Atlanta, nos Estados Unidos. A produção, na qual contracena com Cameron Diaz, marca o retorno da atriz ao cinema, do qual esteve afastada desde 2014.

Ainda não há informações sobre a possível paralisação das gravações devido à internação do ator.