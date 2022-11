Jenna Ortega, de ‘Wandinha’, revela que fazia autópsia em animais quando era criança

Publicidade

Jenna Ortega, atriz que protagoniza a série Wandinha, que chegou à Netflix nesta quarta, 23, revelou que fazia autópsia em animais mortos quando era criança.

A revelação foi feita durante uma brincadeira gravada pela revista Wired, na qual a artista, que atualmente tem 20 anos, descobria as perguntas mais buscadas sobre ela na internet.

Uma das frases questionava se ela e Maddie Ziegler, com quem contracenou no filme A Vida Depois em 2021, eram amigas. Jenna prontamente respondeu que sim, e o assunto veio à tona.

“Ela é muito esquisita e eu sou esquisita, do tipo costumava fazer autópsias em pequenos animais quando eu era mais nova, como pequenos lagartos que eu achava mortos no meu jardim”, disse.

Jenna Ortega caracterizada como Wandinha Addams para a nova série da Netflix. Foto: Netflix

Durante a entrevista, Jenna também revelou outros fatos curiosos. Segundo a atriz, ela ainda estava usando a maquiagem do filme de terror X - A Marca da Morte quando fez sua audição para Wandinha.

“Eu tinha sangue falso, suor no meu cabelo e um corte [falso] gigante no meu queixo, e estava acordada há 24 horas. Eu entrei no Zoom e ele [Tim Burton] deu risada de mim”, revelou.

Além disso, Jenna também contou que tinha apenas seis anos quando decidiu que queria ser atriz e que precisou realizar um monólogo dramático para sua mãe para que ela percebesse que a filha tinha talento e a deixasse tentar a carreira.

Confira o vídeo na íntegra (é possível utilizar a função de tradução automática nas legendas):





