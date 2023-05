Jennifer Lopez revela que Ben Affleck é ‘figura paterna’ para seus filhos

Jennifer Lopez afirmou que os filhos adoram seu marido, o astro de Hollywood Ben Affleck. Durante uma entrevista a Hoda Kotb, do The Today Show, na última quarta-feira, 3, a cantora e atriz falou sobre o relacionamento que os gêmeos de 15 anos, Emme e Max, frutos do casamento com Marc Antony, têm com o seu companheiro há quase nove meses.

“Eles amam o Ben. Ele é um pai maravilhoso e uma figura paterna para eles também, porque ele tem seus próprios três filhos lindos (frutos do casamento anterior com Jennifer Garner), depois temos nós, e ele é fantástico. Ele realmente enfrenta o desafio do que isso é e o que isso significa. Eles o amam, e o apreciam, e eu também”, disse J-Lo, que se prepara para o lançamento do filme A Mãe, marcado para 12 de maio, na Netflix.

A popstar também demonstrou o o orgulho que têm dos filhos. “Eles estão se tornando adultos. Eles estão desafiando tudo na vida, eles estão olhando para tudo e essas crianças têm tanta informação, muito mais do que nós tínhamos. Eles estão pensando sobre as coisas e falando sobre a vida de uma maneira diferente do que eu fazia quando tinha 15 ou 16 anos. Acho que eles vão mudar o mundo, para ser honesta, e torná-lo muito melhor”, ressaltou.

Jennifer Lopez e Ben Affleck Foto: On The JLo

O casal ficou noivo em 2002, mas Ben Affleck desistiu do casamento de última hora, terminando o relacionamento com Jeniffer Lopez. Em 2021, 18 anos depois, eles reataram o romance e anunciaram o noivado em abril de 2022. Três meses depois, eles se casaram em Las Vegas.

Prestes a lançar This Is Me… Now, seu nono álbum de estúdio, a diva pop confirmou que seu relacionamento com o ator serviu de inspiração. “Cresci muito e acho que os álbuns são realmente sobre capturar esses momentos no tempo… De se apaixonar pelo amor da sua vida e, 20 anos depois, voltarem a ficar juntos e tentar capturar o que foi esse momento. As pessoas vão sentir isso no álbum”, destacou.