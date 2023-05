João Guilherme fala sobre procurar ajuda psiquiátrica

Nesta quarta-feira, 10, o ator e influenciador João Guilherme, 21 anos, utilizou as redes sociais para falar sobre sua saúde mental. O filho do cantor Leonardo, utilizou o Twitter para desabafar e disse estar com um sentimento de angústia e, por isso, procurará um psiquiatra.

“Eu vou ter que passar num psiquiatra, minha ansiedade tá querendo se sobressair. Angústia de coisa que nem aconteceu e talvez nem vai, vai tomar no c*”, escreveu João Guilherme.

João Guilherme fala sobre saúde mental e que procurará ajuda psiquiátrica Foto: Reprodução/Instagram/@joaoguilherme

Em resposta ao tweet dele, alguns fãs e seguidores prestaram apoio ao ator. “Passe, mas escolha o que der certo! Atenção aos medicamentos! Leia”, instruiu um perfil.

“É a melhor coisa a se fazer, agradeço a Deus por ter tomado coragem e ido ao médico e estou muito melhor do que eu era”, disse outro.

