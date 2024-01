José Roberto Burnier anunciou que deve voltar a apresentar o telejornal SP2 nesta segunda-feira, 15. “Amanhã estaremos juntos no noticiário, acompanhando tudo o que acontece na Grande São Paulo”, disse em vídeo publicado na tarde deste domingo, 14.

José Roberto Burnier no estúdio do 'SP2' Foto: Mauricio Fidalgo/ TV Globo

O jornalista gravou o vídeo enquanto estava fazendo um passeio com seus cães em um parque: “Vou recuperando, pouco a pouco, a vida normal”.

O infarto de José Roberto Burnier

Há pouco mais de duas semanas, no dia 30 de dezembro, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio e precisou passar por uma cirurgia. Burnier recebeu alta do hospital em 5 de janeiro e vinha em repouso desde então.