Joshua Bassett, de ‘High School Musical: A Série: O Musical’, anuncia novo EP

Joshua Bassett anunciou na noite desta terça-feira, 6, que tem um novo lançamento à vista: um EP intitulado Sad Songs In A Hotel Room. O disco estará disponível no dia 23 de setembro.

O projeto tem sete faixas, incluindo a já lançada Smoke Slow, que conta um clipe divulgado em agosto. Os nomes do restante das músicas ainda não foram revelados.

No anúncio, Bassett reiterou que seu álbum de estreia ainda não está pronto. Esse é o terceiro EP lançado pelo artista, depois do autointitulado Joshua Bassett e de Crisis / Secret / Set Me Free, ambos de 2021.

Relacionamentos

Além de cantor, ele também é o protagonista da série High School Musical: A Série: O Musical, do Disney+, e dividiu as telas com Olivia Rodrigo, que, no entanto, não voltará para a quarta temporada.

Os fãs da cantora especulam que o álbum de estreia dela, Sour, seja sobre um relacionamento que teria acontecido entre ela e o ator nos bastidores da série.

Continua após a publicidade

Pouco tempo depois, Bassett teria se relacionado com a também atriz da Disney Sabrina Carpenter. Ele revelou que os ataques dos fãs afetaram sua saúde física e mental, e teria contado seu lado da história em Crisis / Secret / Set Me Free, seu último EP.

Com o fim do relacionamento, Sabrina também lançou um álbum, chamado Emails I Can’t Send. A faixa All Because I Liked A Boy fala sobre receber comentários maldosos só por gostar de um garoto.

Olivia Rodrigo e Joshua Bassett na première da terceira temporada de 'High School Musical: O Musical: A Série'. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP - 27/07/2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais