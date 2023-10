Juliana Rocha: morte de jovem maquiadora influencer é anunciada em perfil oficial

O perfil da jovem maquiadora Juliana Rocha anunciou a morte da influenciadora em um story publicado no Instagram nesta segunda-feira, 23. O Estadão tenta contato com Marllon, citado na nota sobre o caso, e com a equipe de Juliana para mais informações, mas ainda não obteve retorno.

“É com profundo pesar e tristeza que a família da Juliana Rocha informa a vocês, público dela e pessoas que gostavam dela, que ela veio a óbito”, disse o início do comunicado, informando que o enterro ocorre nesta terça, 24, para a família e amigos. “Amigos próximos, entrar em contato com Marllon”, finalizou a nota.

Perfil oficial de Juliana Rocha anunciou morte da maquiadora. Foto: @jurochx via Instagram

O perfil de Juliana no Instagram conta com 170 mil seguidores e mostra resenhas de produtos de maquiagem. A conta também publica fotos de produções feitas pela maquiadora.

No TikTok, o perfil da influenciadora conta com quase 240 mil seguidores e soma mais de 7 milhões de curtidas. Há também um canal de Juliana no YouTube com 1,6 mil inscritos.