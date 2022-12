Justin Bieber usou seu perfil do Instagram para criticar a marca H&M, que lançou recentemente uma coleção usando sua imagem sem a sua autorização. O astro incentivou o público a não comprar os itens e disse que tudo está “um lixo”.

“Eu não aprovei nenhuma merch ou coleção que eles colocaram na H&M. Tudo foi feito sem minha permissão ou aprovação, eu não compraria se fosse vocês”,disse o astro num primeiro texto.

“A merch da H&M feito de mim é um lixo, e eu não aprovei isso, não compre isso”, destacou no segundo texto.

Justin Bieber faz desabafo sobre marca que está usando sua imagem: 'Não autorizei' Foto: @justinbieber/Instagram

O Page Six entrou em contato com a marca, mas não obteve resposta. Por outro lado, em um e-mail ao Daily News, eles responderam, dizendo que o processo “seguiu os procedimentos de aprovação adequados”.

“Como acontece com todos os outros produtos e parcerias licenciados, a H&M seguiu os procedimentos de aprovação adequados”.

Os fãs também compartilharam itens da marca com tema da última turnê do cantor com imagens dele e foram até as redes sociais pedir para que a marca revise o que foi feito.