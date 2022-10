Kanye West contrata advogados que representaram Johnny Depp contra Amber Heard, diz site

Kanye West teria contratado os advogados responsáveis por representarem Johnny Depp durante o julgamento de difamação contra a ex-mulher dele, Amber Heard.

De acordo com o site TMZ, o rapper fechou uma acordo com Camille Vasquez e o escritório de advocacia Brown Rudnick para supervisionarem a parte legal de seus negócios, como contratos e parcerias.

A advogada ganhou projeção mundial com o caso de Depp e Amber Heard. O ator foi considerado o vitorioso do julgamento, que durou mais de dois meses.

Johnny Depp e Camille Vasquez durante o julgamento do caso de difamação do ator contra sua ex-mulher, Amber Heard. Foto: Brendan Smialowski/Pool via REUTERS - 12/04/2002

Apesar dos dois astros de Hollywood terem sido considerados culpados por difamação, a atriz foi condenada a indenizar o ex-marido em US$ 15 milhões, que o juiz reduziu para US$ 10,3 milhões para cumprir os limites estaduais de danos punitivos, enquanto ele precisou pagar a ela somente US$ 2 milhões.

Ainda segundo o TMZ, Camille Vasquez e sua equipe não serão responsáveis pelo processo de divórcio entre Kanye West e Kim Kardashian. O músico teria contratado Bob Cohen, que já foi advogado de Melinda Gates, para representá-lo na disputa.