Kanye West deixa lista de bilionários da Forbes após ter parceria com Adidas rompida

O rapper Kanye West não é mais um bilionário. Nesta terça-feira, 25, o artista deixou a lista da Forbes após ter sua parceria com a marca Adidas rompida devido à publicação de falas antissemitas.

Segundo a Forbes, Kanye perdeu um contrato de US$ 1,5 bilhão (quase R$ 8 bilhões na cotação atual) após a decisão. Agora, a fortuna de Ye foi reduzida a US$ 400 milhões (pouco mais de R$ 2 bilhões).

O lucro do rapper vem de imóveis, dinheiro vivo, a produção musical e a participação em 5% na empresa Skims, de Kim Kardashian, ex-mulher dele, conforme estimativas da revista.

A parceria de Kanye com a marca alemã vinha desde 2013. O artista assinava uma linha de produtos, Yeezy, que teve a produção encerrada “imediatamente” na terça-feira.

O rapper Kanye West deixou a lista de bilionários da Forbes após o rompimento com a Adidas e o encerramento da produção da linha Yeezy. Foto: Seth Wenig / AP - 25/10/2022

Não foi apenas a Adidas que decidiu encerrar parcerias com o rapper. No mesmo dia, a marca Gap anunciou que todos os produtos da linha Yeezy Gap foram removidos das lojas. A empresa havia cortado relações com o rapper há um mês.

A marca de luxo Balenciaga também pôs fim ao contrato com Ye em outubro após o desfile do artista na Semana de Moda em Paris. Na ocasião, o artista havia utilizado uma camiseta com os escritos “White Lives Matter” (“Vida Brancas Importam”).

A frase distorcia o slogan “Black Lives Matter” (”Vidas Negras Importam”), usado durante as manifestações de 2020 nos Estados Unidos após a morte de George Floyd.

Após ser criticado pelo rapper Diddy nas redes sociais, Kanye respondeu que usaria o artista “como exemplo para mostrar às pessoas judias que te disseram que ninguém poderia me ameaçar ou influenciar”.

A fala foi denunciada e West teve as contas do Instagram e do Twitter suspensas.





