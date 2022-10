Kanye West e Khloé Kardashian brigam em rede social; entenda

Continua após a publicidade

Kanye West voltou a atacar, nesta quarta-feira, 5, no Instagram, as Kardashian-Jenner e a modelo Gigi Hadid, que o ofendeu recentemente após o músico atacar uma editora de moda. Khloé Kardashian , por sua vez, decidiu se manifestar na mesma rede social desmentindo o rapper estadunidense e pedindo para ele parar de atacar sua irmã mais velha, Kim Kardashian .

O artista publicou um texto no qual fala sobre a festa de aniversário de Chicago, sua filha com Kim, realizado no início do ano. Ele cita Gigi, que condenou sua atitude na Semana da Moda em Paris na segunda-feira, quando brigou com Gabriella Karefa-Johnson. Ainda no texto, Kanye acusa a ex-mulher de não deixar ele ir na festa de aniversário da filha, tanto que, durante o evento, ele “não sabia onde ela estava”.

“Imagino as perspectivas de Gigi e Venus quando eu não sabia onde minha filha estava no aniversário dela. Gabby me disse que ela não concordava com isso (e isso sou eu colocando em uma maneira agradável), ela disse que estava com ela em conversas de grupo. Então porque todos se sentiam tão livres para me atacar sobre a minha camisa, mas Candace Owens foi a única figura pública que disse que era errado que as Kardashians impedissem que eu visse minha filha”, escreveu.

“Nos pronunciamos apenas quando queremos destruir um negro por realmente ter uma opinião política diferente? E para todo o público que estava indignado com a minha camisa, onde vocês estavam quando eu não podia ver meus filhos? Trouxe à tona na esperança de apoio público naquele momento”, continuou o rapper.

Khloé saiu em defesa de sua família. “Ye, eu te amo. Não quero fazer isso nas redes sociais, mas VOCÊ continua trazendo isso aqui. Você é o pai das minhas sobrinhas e sobrinhos e estou tentando ser respeitosa, mas por favor, PARE de atacar a Kimberly e usar nossa família quando quiser desviar”, escreveu ela, nos comentários da postagem.

“Mais uma vez com a narrativa do aniversário. Já basta. Todos nós sabemos a verdade e, na minha opinião, todos estão cansados disso. Você sabe exatamente onde seus filhos estão o tempo todo e VOCÊ queria aniversários separados. Vi todas as mensagens de texto para provar isso. E quando você mudou de ideia e quis participar, você veio. Como você mesmo apontou, ela é quem cuida de seus filhos 80% do tempo. Por favor, deixe ela e a família fora disso para que as crianças possam ser criadas em paz. Venho de um lugar de amor e fico feliz em continuar essa conversa em particular se desejar”, completou Kloé.

Kanye, então, decidiu responder a ex-cunhada, acusando as Kardashians de sequestrarem Chicago para que ele não pudesse vê-la. “Vocês estão mentindo e são mentirosos. Vocês basicamente sequestraram a Chicago no aniversário dela para que ela só pudesse lembrar que o pai dela não estava lá”, afirmou.

“Trav ( Travis Scott , namorado de Kylie Jenner ) me deu o endereço da festa dos meus filhos. É assim que vocês brincam com pais negros. Também fizeram uma festa de aniversário do Psalm, quando eu estava voltando do Japão para estar lá no aniversário, e a primeira vez que ouvi sobre isso foi quando vi as fotos online. Também deveria ver meus filhos 100% do tempo, mas como há uma separação, deveria ter 50% do tempo. Vocês não teriam jogado com Donda desse jeito, em nome de Jesus”, completou o músico.