Katy Perry chora no ‘American Idol’ com relato de sobrevivente de tiroteio em escola; veja vídeo

Katy Perry esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, 27. Isso porque a cantora se emocionou com uma apresentação do American Idol deste domingo, 26.

Na performance, Trey Louis interpretou a canção Stone, da banda Whiskey Myers, e, após aprovação unânime dos jurados, o jovem compartilhou um pouco de sua história.

Katy está no juri da atração e chorou com o relato do participante. Trey é sobrevivente de um atentado que ocorreu nos Estados Unidos em 2018.

Na época, houve um tiroteio dentro de uma escola de ensino médio em Santa Fé, região de Houston, no Texas, no mês de maio. Na tragédia, oito alunos e dois professores foram mortos.

“Perdi muitos amigos. Não foi fácil”, contou. Então, a jurada refletiu: “Nosso país falhou conosco. Isso não está certo. Você deveria estar cantando aqui porque ama música. É triste ele ter que suportar o que passou e tantas crianças, como ele, continuam sofrendo e ainda sofrerão até que algo aconteça”, lamentou.

Trey respondeu que pretende seguir representando os sobreviventes: “É importante compartilhar minha história para minha cidade natal, para Parkland, para Columbine, para Las Vegas e tantos outros. O que passamos todos os dias por causa do que aconteceu é terrível. Mas há luz, há positividade, você só precisa prossegui-la”.

