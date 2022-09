Khloé Kardashian se emociona ao falar sobre segundo filho com o ex, Tristan Thompson

Os próximos episódios do reality show da família Kardashian, do Hulu, prometem fortes emoções. Em teaser divulgado pela plataforma, Khloé não contém as lágrimas ao anunciar o segundo filho com Tristan Thompson.

A emoção exposta é um misto de sentimentos, afinal, enquanto esperavam a chegada do bebê, de uma barriga de aluguel, uma nova traição de Tristan veio à tona. Desta vez, inclusive, o jogador de basquete engravidou a amante. A situação resultou na separação de Khloé.

A empresária Khloé Kardashian e o jogador de basquete Tristan Thompson. Foto: Instagram/@khloekardashian/@realtristan13

Ao revelar a notícia da maternidade, Khloé declarou: “Era para ser algo bom, mas está sendo uma experiência diferente”. Kris Jenner, mãe da socialite lamentou a situação, dizendo ser difícil ver a filha sofrer.

Vale ressaltar que Khloé e Tristan também são pais de True Thompson, de 4 anos.

Confira o momento do desabafo:

