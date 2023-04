Kim Kardashian chora ao falar de divórcio no trailer da 3ª temporada de ‘The Kardashians’

Nesta quinta-feira, 27, o novo trailer da 3ª temporada de The Kardashians foi divulgado. A série acompanha a vida e rotina do clã multimilionário Kardashians-Jenner e chega às telinhas em 25 de maio nos EUA. Aqui no Brasil, os fãs podem acompanhar toda a saga pelo Star+.

Em uma das cenas, é possível ver Kim chorando ao falar sobre o que tem passado após o divórcio com Kanye West. Ela diz que o rapper inventou narrativas “loucas” e que “nós ficamos em silêncio durante todas as mentiras, pelos meus filhos”, continua a empresária e influencer.

Outro momento marcante das cenas é quando Khloé descobre um câncer de pele e sua irmã, Kylie Jenner diz: “mamãe acabou de me contar que é melanoma”. Nas imagens é possível ver o rosto de Khloé após a cirurgia de retirada do câncer e a preocupação da família, pois ela estava perdendo peso e não dormia direito.

Como se tudo isso fosse pouca coisa, ainda teremos na temporada uma rixa entre Kim e Kourtney, que assegura que Kim usou a festa de casamento dela para fazer negócios. Outra parte da nova trama é um diálogo em que Kylie Jenner diz que a família precisa conversar sobre “os padrões de beleza que estão definindo”.









