Klara Castanho destaca importância de rede de apoio para superar traumas: ‘Pessoas maravilhosas’

A atriz Klara Castanho falou, pela primeira vez, sobre como conseguiu lidar com um abuso sexual que sofreu, com o vazamento de informações sobre a gravidez fruto de estupro e com a decisão de entregar a criança para adoção. Em entrevista ao TV Fama, da Rede TV!, a atriz também deu detalhes sobre a carreira.

Klara destacou a importância da rede de apoio que a cerca para superar os traumas. “Eu não posso reclamar, eu tenho uma rede de apoio muito maravilhosa, pessoas muito maravilhosas ao meu redor. As pessoas que estão comigo são as que me receberam e me acolheram muito. Eu sempre tive ajuda profissional. Então, foi só agregar ao que estava acontecendo.”

Foto: @klarafgcastanho/Instagram

A atriz aproveitou para falar sobre a carreira durante a entrevista e disse que já está realizando gravações para produções do streaming. “Eu sou uma mulher de 22 anos que, de uma forma ou de outra, estou entendendo meu lado profissional, e a rede social é uma forma de trabalho – eu sempre encarei com uma forma de trabalho. Retomar isso é tomar as rédeas de volta da minha forma profissional”, afirmou a atriz, que está no elenco de De volta aos 15, da Netflix, sobre um filme de comédia e uma produção de terror. “Estamos na expectativa da terceira temporada de Bom dia, Verônica.”

Relembre o caso

Klara teve informações sigilosas sobre o seu atendimento em um hospital vazadas em junho do ano passado. Com isso, ela passou um tempo longe das redes sociais. No final daquele mês, ela publicou uma carta aberta falando sobre o abuso sexual que sofreu, que resultou em uma gravidez indesejada e na entrega da criança para adoção.

A carta foi publicada após rumores surgirem quando Antonia Fontenelle disse em live que “uma atriz global de 21 anos teria engravidado e doado a criança para adoção”.

O colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, publicou um texto chamado “Estupro, gravidez indesejada e adoção: a verdade sobre Klara Castanho” que foi apagado após pressão de internautas. A editora-chefe do Metrópoles, Lilian Tahan, afirmou que “Expusemos de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal. A matéria foi retirada do ar.”

Segundo a atriz, uma enfermeira ameaçou vazar a entrega do bebê que a atriz decidiu fazer, sendo um procedimento previsto em lei. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) e o Ministério Público abriram investigações para apurar a conduta da profissional.

Klara Castanho entrou com uma queixa-crime contra a apresentadora Antonia Fontenelle, a youtuber Adriana Kappaz, conhecida como Dri Paz, e o jornalista Leo Dias pelos crimes de difamação, calúnia e injúria no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A atriz, por sua vez, processou Fonetenelle e pediu R$ 100 mil em indenização. Já Léo Dias pediu desculpas pela publicação da reportagem, assim como a youtuber pelas declarações.