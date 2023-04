Kylie Jenner e Timothée Chalamet estão namorando: ‘Mantendo as coisas casuais’

A influenciadora Kylie Jenner, de 25 anos, e o ator Timothée Chalamet, de 27, estão namorando, de acordo com uma fonte do programa estadunidense Entertainment Tonight (ET).

Fãs já haviam especulado um possível relacionamento entre os dois após o carro da empresária supostamente ter sido visto na casa do protagonista de Duna (2021).

Segundo insider, eles estão se envolvendo, mas a relação ainda não é tão séria. “Eles estão mantendo as coisas casuais neste momento. Não é sério, mas Kylie está gostando de sair com Timothée e ver no que dá”, disse.

“Tem sido muito divertido para ela porque parece muito diferente de seus relacionamentos anteriores. É novo e emocionante para Kylie e ela está se divertindo muito”, completou.

A empresária viveu um relacionamento de idas e vindas com o rapper Travis Scott, com quem tem dois filhos, Stormi, de cinco anos, e Aire, de um. Eles estariam separados há cerca de três meses, de acordo com o ET.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet estão namorando, segundo o 'Entertainment Tonight'. Em março, ambos compareceram à festa pós-Oscar da revista 'Vanity Fair'. Foto: Danny Moloshok/REUTERS

A fonte do veículo ainda revelou que Kylie preferiu não expor o novo namoro no festival Coachella, onde marcou presença no último final de semana, já que “só queria relaxar e se divertir com seus amigos”.

Além disso, a pessoa pontuou que Chalamet também é amigo de Kendall Jenner, irmã de Kylie, o que poderia ter facilitado a aproximação dos dois. “Tem sido fácil para Kylie integrá-lo em sua vida”, afirmou.