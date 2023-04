Lady Gaga aparece em escadaria para gravar cena de ‘Joker: Folie à Deux’

A cantora Lady Gaga apareceu na escada do filme Coringa. Em Joker: Folie à Deux, que é a sequência, a artista interpreta a Arlequina. Ela foi fotografada onde Arthur (Joaquin Phoenix) dançou quando o longa estreou, em 2019.

Ainda sem muitos detalhes, a direção e roteiro são de Todd Phillips, que também comandou o longa original. Gaga interpretará a parceira de Phoenix, que foi criada em 1992 para o desenho animado de Batman.

Sendo o interesse romântico de Coringa, Arlequina é a psiquiatra que o atende no Asilo Arkham. No vídeo, ela aparece com uma roupa preta e uma bolsa, subindo as escadas dançando. Embaixo, pessoas acompanham as filmagens do longa estrelado por ela. A estreia da continuação está prevista para outubro de 2024.